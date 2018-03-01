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Halkevleri MYK üyesi Kutay Meriç serbest bırakıldı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, 20 Şubat'ta tutuklanan Halkevleri MYK Üyesi Kutay Meriç, 8 gün sonra tahliye edildi. Halkevleri MYK üyesi Kutay Meriç, Antalya Halkevi üyesi Yusuf Tüm,...

Halkevleri MYK üyesi Kutay Meriç serbest bırakıldı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, 20 Şubat'ta tutuklanan Halkevleri MYK Üyesi Kutay Meriç, 8 gün sonra tahliye edildi.
Halkevleri MYK üyesi Kutay Meriç, Antalya Halkevi üyesi Yusuf Tüm, DİSK/Gıda-İş Antalya Şube yöneticisi Mustafa Aykara ve Barış Akademisyeni Serdar Başçetin, 13 Şubat günü sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Yusuf Tüm ve Mustafa Aykara, 7 günlük gözaltı süreci sonrası serbest kalırken, Kutay Meriç ve Serdar Başçetin ise sevk edildikleri hakimlik tarafından tutuklandı. 8 gün tutuklu kalan ikiliden Kutay Meriç, dün akşam saatlerinde, serbest bırakılırken, barış bildirisi imzacısı akademisyen Serdar Başçetin'in tutukluluğu devam ediyor.

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