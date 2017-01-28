Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde yangın paniği

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN Halk Sağlığı Müdürlüğü laboratuvarında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün laboratuvarında saat 19.00 sıralarında elektrik panellerinin bulunduğu bölümde yangın çıktı. Yangını fark eden görevliler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını büyümden söndürdü.

Elektrik panellerinin zarar gördüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.