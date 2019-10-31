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Halk otobüsünün öğrenciye çarpma anı kamerada
KARABÜK'te, yol kenarında yürüyen lise öğrencisi Alp Benlioğlu (16), özel halk otobüsünün çarpmasıyla yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yaralı genç hastaneye kaldırıldı. Kaza, akşam saatlerinde...
GÜVENLİK 31.10.2019, 00:20
KARABÜK'te, yol kenarında yürüyen lise öğrencisi Alp Benlioğlu (16), özel halk otobüsünün çarpmasıyla yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yaralı genç hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda dubalar konulup toplu taşıma ve geçiş üstünlüğü olan araçlar için ayrılan servis yolunda meydana geldi. Safranbolu'ya giden Ş.A. yönetimindeki 78 SC 657 plakalı özel halk otobüsü, yol kenarında yürüyen lise öğrencisi Alp Benlioğlu'na çarptı. Benlioğlu, yola savrulurken, otobüsteki 1 yolcu da ani fren nedeniyle düşüp yaralandı. Ş.A. ve çevredekiler, Benlioğlu'na yardıma koştu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Benlioğlu, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Benlioğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda dubalar konulup toplu taşıma ve geçiş üstünlüğü olan araçlar için ayrılan servis yolunda meydana geldi. Safranbolu'ya giden Ş.A. yönetimindeki 78 SC 657 plakalı özel halk otobüsü, yol kenarında yürüyen lise öğrencisi Alp Benlioğlu'na çarptı. Benlioğlu, yola savrulurken, otobüsteki 1 yolcu da ani fren nedeniyle düşüp yaralandı. Ş.A. ve çevredekiler, Benlioğlu'na yardıma koştu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Benlioğlu, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Benlioğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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