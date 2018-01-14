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Halk otobüsünü çaldı, yolcu aldı

İZMİT'te sürücüsünün anahtarını üzerinde bıraktığı halk otobüsünü çalan kişi, yol üzerinde bulunan durakta bulunan 2 kişiyi de alarak gidecekleri yere bıraktı. Otobüs sürücüsü taksi ile takip ettiği otobüsün önünü keserken,...

Halk otobüsünü çaldı, yolcu aldı
İZMİT'te sürücüsünün anahtarını üzerinde bıraktığı halk otobüsünü çalan kişi, yol üzerinde bulunan durakta bulunan 2 kişiyi de alarak gidecekleri yere bıraktı. Otobüs sürücüsü taksi ile takip ettiği otobüsün önünü keserken, otobüsü çalan kişi kaçtı. Bu gelişmeler araçtaki güvelik kamerası ile kaydedildi.
Olay, Salı günü, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Körfez-İzmit hattında çalışan Kazım Bozkurt, 41 B 1512 plakalı özel halk otobüsünü temizledikten sonra ellerini yıkamak için tuvalete gitti. Kazım Bozkurt anahtarı aracın üzerinde bırakınca bir kişi aracı çalıştırarak çaldı. Döndüğünde otobüsünü hareket halinde gören Kazım Bozkurt, terminalde bulunan bir taksiye binerek peşine düştü. Otobüsü çalan kişi bu sırada yol üzerindeki durakta bulunan 2 kişiyi de alarak gidecekleri yere bırakırken adres sordu. Hırsız bu sırada aracın elektronik tabelasını kapattı. Kazım Bozkurt'un içerisinde bulunduğu taksi, İzmit Turan Güneş Caddesi'nde otobüsün önüne keserek durdurdu. Otobüsü çalan kişi aracı bırakarak olay yerinden kaçtı. Kazım Bozkurt hırsızın peşine düşmesine rağmen yakalayamadı. Bu gelişmeler araç içerisindeki kameralarla kaydedildi. Kazım Bozkurt hırsızın 17-18 yaşlarında olduğunu belirterek, "Otobüsü temizledikten sonra ellerimi yıkamak için tuvalete gittim. Sıramın gelmesini bekliyordum. Geri döndüğümde aracı birisinin çalıştırdığını gördüm. Arkadaşların şaka yaptığını sandım. Taksiye binip peşine düştüm. Taksici aracın önünü kesti. Aracı çalan kişinin peşinden koştum ama yakalayamadım" dedi.
Polis, Kazım Bozkurt'un şikayeti üzerine güvenlik kamerasını kayıtlarını incelemeye alırken, soruşturma başlattı.

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