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Halk otobüsünden düşen kadın öldü
KARABÜK'te, 2 gün önce hareket halindeki halk otobüsünün açılan kapısından düşerek yaralanan Satiye Yılmaz (44), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 100. Yıl Mahallesi'nde, Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana gelen...
GÜVENLİK 27.12.2019, 11:36
KARABÜK'te, 2 gün önce hareket halindeki halk otobüsünün açılan kapısından düşerek yaralanan Satiye Yılmaz (44), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
100. Yıl Mahallesi'nde, Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Behçet Ferhat A. yönetimindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsünde bulunan Satiye Yılmaz, otobüs virajı döndüğü sırada açılan arka kapıdan elindeki poşetlerle yola savruldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralanan Satiye Yılmaz'a ilk müdahalede bulundu. Satiye Yılmaz, yakındaki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde, otobüsün arka kapısının çürümesi sonucu kapıyı tutan milin koptuğu, menteşeden ayrılıp yatağından çıktığı ve bu nedenle kapının açıldığı tespit edildi. Otobüs incelenmek üzere otoparka çekildi. Satiye Yılmaz'ın düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Hastanede tedaviye alınan evli ve 3 çocuk annesi Satiye Yılmaz, dün gece yaşamını yitirdi. 100. Yıl Mahallesi 28 Evler Camii imamı Muhamed Yılmaz'ın eşi olan Satiye Yılmaz'ın ölümü yakınlarını üzerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
100. Yıl Mahallesi'nde, Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Behçet Ferhat A. yönetimindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsünde bulunan Satiye Yılmaz, otobüs virajı döndüğü sırada açılan arka kapıdan elindeki poşetlerle yola savruldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralanan Satiye Yılmaz'a ilk müdahalede bulundu. Satiye Yılmaz, yakındaki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde, otobüsün arka kapısının çürümesi sonucu kapıyı tutan milin koptuğu, menteşeden ayrılıp yatağından çıktığı ve bu nedenle kapının açıldığı tespit edildi. Otobüs incelenmek üzere otoparka çekildi. Satiye Yılmaz'ın düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Hastanede tedaviye alınan evli ve 3 çocuk annesi Satiye Yılmaz, dün gece yaşamını yitirdi. 100. Yıl Mahallesi 28 Evler Camii imamı Muhamed Yılmaz'ın eşi olan Satiye Yılmaz'ın ölümü yakınlarını üzerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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