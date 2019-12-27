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Halk otobüsünden düşen kadın öldü (2)
SERBEST BIRAKILDILAR Karabük’te halk otobüsünden düşen Satiye Yılmaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü B.F.A. ile aracın sahipleri O.D. ve C.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, denetimli serbestlik...
GÜVENLİK 27.12.2019, 12:15
SERBEST BIRAKILDILAR
Karabük’te halk otobüsünden düşen Satiye Yılmaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü B.F.A. ile aracın sahipleri O.D. ve C.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, denetimli serbestlik tedbiri ile serbest bırakıldı.
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