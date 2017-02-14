Halk otobüsünde cep telefonu çalan çifti kamera yakalattı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da halk otobüsünde lise öğrencisi 17 yaşındaki M.A.'nın çantasındaki cep telefonu yankesicilik yaparak çaldıkları iddiasıyla 28 yaşındaki Mehmet Karaarslan ile eşi 44 yaşındaki Hatice Karaarslan gözaltına alındı.

Merkez Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi'nde oturan M.A., sabah saatlerinde okula gitmek için halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra Hatice Karaarslan ile kendinden 16 yaş küçük olan eşi Mehmet Karaarslan da aynı otobüse binip koltuğa oturdu. Göz ucuyla otobüse binip inenleri kontrol ettiği ileri sürülen Mehmet Karaarslan, M.A.'nın çantasındaki cep telefonunu fark etti. Ayağa kalkıp, bir kadın yolcuya yer veren Mehmet Karaarslan, M.A.'nın çantasındaki cep telefonunu almak istedi. İlk denemesinde başarılı olamayan Mehmet Karaarslan, oturmaya devam eden eşinden yardım istedi.

Ayağa kalkan Hatice Karaarslan iddiaya göre perdeleme yaparken, Mehmet Karaarslan, gencin çantasındaki cep telefonunu aldı. Karaaslan çifti, cep telefonunu aldıktan sonra ilk durakta otobüsten indi. Bir süre sonra çantasındaki telefonun çalındığını fark eden M.A., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, otobüsteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, kimliklerini saptadığı Hatice ve Mehmet Karaarslan çiftini yakaladı. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen Mehmet Karaarslan, iftiraya uğradığını ileri sürdü.

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