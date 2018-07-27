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Halk otobüsü, TIR ve otomobil çarpıştı : 1 ölü, 21 yaralı (2)

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde özel halk otobüsü, TIR ve otomobilin karıştığı trafik kazasında, kimliği henüz belirlenemeyen kadın yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Adapazarı-Sapanca yolunda ulaşım tek şeritten verilmeye...

Halk otobüsü, TIR ve otomobil çarpıştı : 1 ölü, 21 yaralı (2)
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde özel halk otobüsü, TIR ve otomobilin karıştığı trafik kazasında, kimliği henüz belirlenemeyen kadın yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Adapazarı-Sapanca yolunda ulaşım tek şeritten verilmeye başlandı.
Kaza, Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Muharrem Türker yönetimindeki 41 FY 583 plakalı TIR ile Sapanca yönüne giden, Adapazarı-Sapanca arasında hizmet veren Tufan Yüzücü yönetimindeki 54 J 6511 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı. Sapanca yönüne giden 34 RK 516 plakalı otomobil de kaza yapan TIR'a çarparak tarlaya uçtu. Kazada, özel halk otobüsünde yolcu olarak bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın olay yerinde yaşamını yitirdi, araçlarda bulunan 21 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle, çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı. Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılardan 17'si ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre hastanelere kaldırılırken, 4 kişi de özel araçlarla hastaneye götürüldü. Kazada yaşamını yitiren kadının cansız bedeni de, cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle Adapazarı-Sapanca yolunda ulaşım tek şeritten verilmeye başlandı. Soruşturma başlatıldı.

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