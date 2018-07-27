Halk otobüsü TIR'a çarptı : 1 ölü, çok sayıda yaralı var (1)

FOTOĞRAFLI
FOTOĞRAFLI
SAKARYA'nın Sapanca ilçesi Arifiye mevkiinde halk otobüsü, U dönüşü yapan TIR'a çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. FOTOĞRAFLI
27 Temmuz 2018 Cuma 11:55
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:41
|05:48
|13:22
|17:18
|20:34
|22:23
bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar