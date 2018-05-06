Halk otobüsü devrildi: 1 yaralı

İZMİT'te, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan özel halk otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Malta Mahallesi Piotr Wilcynski Bulvarı üzerinde meydana geldi. Erman Gülsever yönetimindeki 41 J 0250 plakalı özel halk otobüsü, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, otobüste sıkışan Erman Gülsever'i araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erman Gülsever, tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI
Kaza, sabah saatlerinde, Malta Mahallesi Piotr Wilcynski Bulvarı üzerinde meydana geldi. Erman Gülsever yönetimindeki 41 J 0250 plakalı özel halk otobüsü, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, otobüste sıkışan Erman Gülsever'i araçtan çıkardı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erman Gülsever, tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI