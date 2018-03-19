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Halisdemir'in şehit edilmesi davasında savcı 18 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi

15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı davada, duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı,...

Halisdemir'in şehit edilmesi davasında savcı 18 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi
15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı davada, duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 15 sanığın 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığın ise 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'kasten öldürmek suçlarından' 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi yerleşkesinde görülen davaya tutuklu sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı Mustafa Manga, sanıkların bilirkişi raporuna yönelik savunmalarının tamamlanmasının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Savcı Manga, toplanan deliller ışığında 18 sanığında darbe teşebbüsüne katıldıklarını, bu nedenle 18 sanığın da 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanıklardan Mihrali Atmaca, Fatih Şahin ve Hasan Aksoy'u, Ömer Halisdemir'in şehit edilmesinden sorumlu tutarak, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle  ve bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Böylece savcı, 18 sanıktan 15'i için birer kez, 3 sanık için ise 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
Mütalaanın ardından söz verilen sanık ve avukatları savunma yapmak için mahkemeden süre istedi. Talepleri değerlendiren mahkeme duruşmayı erteledi.

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