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Halil Erdem'in 5'inci kattan düşme anı kamerada

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da, Halil Erdem Başkan'ın (5), 5'inci katta bulunan evlerindeki odasında oynarken, pencereden beton zemine düştüğü anların, binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde,...

Halil Erdem'in 5'inci kattan düşme anı kamerada

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da, Halil Erdem Başkan'ın (5), 5'inci katta bulunan evlerindeki odasında oynarken, pencereden beton zemine düştüğü anların, binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, pencereye çıkan çocuğun, kısa süre sarktıktan sonra düştüğü anlar yer alıyor.
Olay, 19 Nisan Cuma günü saat 09.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi Sedirler Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. Aşçılık yapan Mehmet ve ev kadını Sebahat Başkan çiftinin 2 çocuğundan Halil Erdem, 5'inci katta bulunan evlerindeki odasında oynarken, pencereden düştü. Beton zemine çakılan Halil Erdem, ağır yaralandı. Odaya girdiğinde oğlunu bulamayan Sebahat Başkan, pencereden aşağı baktığında çocuğunu kanlar içinde hareketsiz yatarken gördü. Annenin ihbarıyla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, küçük çocuğu ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Halil Erdem, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Halil Erdem Başkan'ın cenazesi, cumartesi günü Aliyenler Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. 
DÜŞME ANI KAMERADA
Halil Erdem Başkan'ın pencereden düşme anının, binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, pencereye çıkan çocuğun, kısa süre sarktıktan sonra zemine düştüğü anlar yer alıyor.

FOTOĞRAFLI 

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