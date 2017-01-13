Halı sahanın çatısında akıma kapılan işçi yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Candaroğulları Mahallesi, Daday Kavşağı mevkisinde bulunan halı sahada meydana geldi. Halı sahanın elektrik tesisatı yenileme işinde çalışan Özcan Öztürk, çatıda akıma kapıldı. Halı sahanın iç kısmında yaklaşık 35 yükseklikte çatıdaki demir iskeleye yığılıp kalan Öztürk, AFAD ekipleri tarafından sedyeye bağlanarak indirildi. Ambulansla Kastamonu Dr.Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Özcan Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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