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Halı sahada kalp krizi geçiren maden işçisi öldü

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde maden işçisi Muhammet Terzioğlu (50), halı sahada arkadaşları ile futbol oynarken, kalp krizi geçirip, öldü. Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçisi Muhammet...

Halı sahada kalp krizi geçiren maden işçisi öldü
ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde maden işçisi Muhammet Terzioğlu (50), halı sahada arkadaşları ile futbol oynarken, kalp krizi geçirip, öldü.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçisi Muhammet Terzioğlu, arkadaşları ile halı sahada futbol oynarken yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu Terzioğlu, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Terzioğlu, doktorların yaptığı müdahaleye karşın kurtarılamadı.
İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirlenen Terzioğlu'nun cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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