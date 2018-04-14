Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

Halı saha maçı dönüşü kaza: 5 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK'te, kavşaktan kontrolsüz çıkan otomobile kamyonun çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerindeki Namal Kavşağı'nda meydana geldi. Kent merkezine doğru giden...

Halı saha maçı dönüşü kaza: 5 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK'te, kavşaktan kontrolsüz çıkan otomobile kamyonun çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerindeki Namal Kavşağı'nda meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Soner Semiz idaresindeki 34 KM 7039 plakalı kamyon, kavşaktan kontrolsüz çıkan Harun Çelikkafa'nın (23) kullandığı 37 SK 380 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, halı saha maçından dönen arkadaşların bulunduğu otomobilin sürücüsü Harun Çelikkafa ile yanında bulunan Hasan Akkaya (19), Mehmet Işık (33), Faruk Kayalı (20) ve Sezer Tunç (23) yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314