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Halı fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü, 2 yaralı

ISPARTA’nın Yalvaç ilçesinde, iplik ve halı fabrikasındaki buhar kazanının patlaması sonucu işçi Halil Akpınar (25) yaşamını yitirirken, fabrika sahibi ile bir işçi de yaralandı. Yalvaç’ta 2 yıldır faaliyet gösteren iplik ve halı...

Halı fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü, 2 yaralı
ISPARTA’nın Yalvaç ilçesinde, iplik ve halı fabrikasındaki buhar kazanının patlaması sonucu işçi Halil Akpınar (25) yaşamını yitirirken, fabrika sahibi ile bir işçi de yaralandı.
Yalvaç’ta 2 yıldır faaliyet gösteren iplik ve halı fabrikasında, saat 19.30 sıralarında boya bölümündeki buhar kazanı henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlama sırasında 1 çocuk babası Halil Akpınar olay yerinde yaşamını yitirdi. Fabrika sahibi Mehmet Üçkardeş (47) ile işçi Yakup Kalkan (23) ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi ve Yalvaç Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fabrika, kapatılan Sümer Halı Fabrikası’nın makinelerinin Yalvaç Belediyesi’ne hibe edilmesi sonucu 2013 yılında inşa edilmiş, 2016 yılında da Mehmet Üçkardeş tarafından işletmeye açılmıştı. Fabrikada, Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi için halılar da dokunmuştu.

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