Halı çırparken balkondan düşen çift, yaralandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()-KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, 2’nci kattaki evlerinin balkonunda birlikte halı çırpan Handan (36) -Fatih Kayalı (43) çifti, tuğladan duvarın yıkılmasıyla bahçeye düşüp, yaralandı.



Olay, dün akşam saatlerinde Emek Mahallesi Şube Sokak’ta meydana geldi. Lokanta işleten Fatih Kayalı ve Handan Kayalı, akşam saatlerinde evlerine döndü. Ev işine başlayan Handan Kayalı, eşinden kendisine yardımcı olmasını istedi. Çift, birlikte balkonda halı çırmaya başladı. Ancak bu sırada tuğladan duvar yıkıldı. Birlikte bahçeye düşen Kayalı çifti, yaralandı. Komşuların haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çiftin vücutlarında kırıklar olduğu belirlendi. Tedaviye alınan ikiliden Handan Kayalı, Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Sağ bacağı alçıya alınan Fatih Kayalı, "Eşim 'temizlik yapalım' dedi. Yardımcı olmak için mutfağa girdim. Halıyı çırparken eşimle birlikte bahçeye düştük. Halının ağırlığından kendimizi çekemedik. Beraber indik aşağıya. Eşim daha kötüydü. Sonra çocuğuma seslendim. Balkondan bizi görünce o da şok oldu. Merdivenlerden inip komşumuzdan yardım istemesini söyledim. Komşularım ve sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye geldik" dedi.



Evin alt katında oturan Emine Güney ise, "Mutfakta yemek yapıyordum. Bir gürültü duydum. Üst kat komşumuz bahçede yatıyordu. Kadın duvarla eşinin arasında kalmış" diye konuştu.