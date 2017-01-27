Halfeti’de terör propagandasına 3 tutuklama

HALFETİ (Şanlıurfa), () – ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK propagandası yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin savcılık kararıyla yaptığı operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada 2 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, PKK terör örgütünü simgeleyen bezler ve dijital materyaller ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; M.K., M. O. ve E.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



FOTOĞRAFLI