Halfeti’de silahlı kavga: 2'si çocuk 4 yaralı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Fıstıközü Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tüfeklerin kullanıldığı kavgada E.A. (5), E,Ç.(15), Hakan B.(25) ile İslim B. (69) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Halfeti ve Birecik'teki hastanelere kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI