Halfeti'de oto tamirci cinayette 2 tutuklama

HALFETİ (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde 15 gün önce otomobilde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden oto tamircisi Reşit Çetin'in (41) ölümüne ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı.
27 Haziran'da Birecik'te oturan oto tamircisi olan Reşit Çetin, kullandığı 27 PN 373 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirlenmeyen kişiler tarafından tabancayla ateş açılması sonucu hayatını kaybetti. Çalışma başlatan jandarma, Reşit Çetin'in cinayet şüphelisi oldukları ileri sürülen Ferhat Ç, ile Mehmet T.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
HALFETİ (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde 15 gün önce otomobilde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden oto tamircisi Reşit Çetin'in (41) ölümüne ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı.