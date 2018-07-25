Halfeti'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı

Kaza, öğleden sonra Dutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Muhittin Birlik (48) yönetimindeki 27 U 8676 plakalı minibüs, Ali Boyatan (38) yönetimindeki 63 LL 144 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler ile yanlarında bulunan Emine Boyatan (28), Edibe Boyatan (48), Büşra Nur Boyatan (5), Müslüm Boyatan (70), Muhammet Miraç Boyatan (2), Fatma Aksoy (33), Hasan Efe Aksoy (7), Merve Aksoy (13), Elif Sena Sevinç (14) ve Murat Aksoy (34) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaza, öğleden sonra Dutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Muhittin Birlik (48) yönetimindeki 27 U 8676 plakalı minibüs, Ali Boyatan (38) yönetimindeki 63 LL 144 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler ile yanlarında bulunan Emine Boyatan (28), Edibe Boyatan (48), Büşra Nur Boyatan (5), Müslüm Boyatan (70), Muhammet Miraç Boyatan (2), Fatma Aksoy (33), Hasan Efe Aksoy (7), Merve Aksoy (13), Elif Sena Sevinç (14) ve Murat Aksoy (34) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.