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Halfeti'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Dutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Muhittin Birlik (48) yönetimindeki 27 U 8676 plakalı...

Halfeti'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı
ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Dutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Muhittin Birlik (48) yönetimindeki 27 U 8676 plakalı minibüs, Ali Boyatan (38) yönetimindeki 63 LL 144 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler ile yanlarında bulunan Emine Boyatan (28), Edibe Boyatan (48), Büşra Nur Boyatan (5), Müslüm Boyatan (70), Muhammet Miraç Boyatan (2), Fatma Aksoy (33), Hasan Efe Aksoy (7), Merve Aksoy (13), Elif Sena Sevinç (14) ve Murat Aksoy (34) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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