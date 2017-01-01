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Halep’ten getirilen yaralılardan ölenlerin sayısı 43 oldu

SURİYE'nin Halep kentinden tahliye edilerek İdlib yakınlarına getirilen siviller arasında bulunan yaralılardan Türkiye'ye getirilenlerin sayısı 335'e yükselirken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayanların sayısı 43'e çıktı.

Halep’ten getirilen yaralılardan ölenlerin sayısı 43 oldu
SURİYE'nin Halep kentinden tahliye edilerek İdlib yakınlarına getirilen siviller arasında bulunan yaralılardan Türkiye'ye getirilenlerin sayısı 335'e yükselirken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayanların sayısı 43'e çıktı.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) verilerine göre, Halep'ten tahliye edilenler arasında bulunan ve sağlık durumları ciddi olan yaralıların Türkiye'ye getirilmesi devam ediyor. Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bulunan ambulanslarla alınan yaralılar, Hatay'da çeşitli hastanelere sevk ediliyor. Bu güne kadar 335 yaralının getirildiği Türkiye'de tedavi altına alınanlardan 43'ü yaşamını yitirirken, 126'sının ise Hatay dışındaki hastanelere sevk edildiği açıklandı.

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