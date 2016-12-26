Halep'ten getirilen yaralı sayısı 246’ya ulaştı

HATAY, () -SURİYE'nin Halep kentinden Hatay'a getirilen yaralı sayısı 246'ya yükseldi. Hatay ve çevre hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan 34'ü ise hayatını kaybetti.

Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün kayıtlara göre, Hatay'a getirilen yaralı sayısı 246'ya ulaştı. 246 yaralıdan 74'ünün durumu ağır, 91'i ise Hatay dışındaki çevre illerde tedavi altına alındı. Gelen yaralılardan 34'ü hayatını kaybederken, 33'ü ise tedavilerinin ardından taburcu oldu. Gelen yaralılardan 106'sını ise çocukların oluşturduğu bildirildi.

Öte yandan Türkiye ile Suriye arasındaki tampon bölgede 10 ambulans ve 37 personelin bulunduğu belirtildi.