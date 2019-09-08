Halatla çekilen ATV devrildi: 1 ölü

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, tamir ettirilmek üzere otomobilin arkasına bağlanarak götürülen ATV'nin devrilmesi sonucu üzerinde bulunan Özcan Karakaya (47), hayatını kaybetti.



Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Deveci Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çiftçilik yapan Özcan Karakaya, arızalanan 59 LJ 517 plakalı ATV'sini tamire götürmek için oğlu Ayberk Karakaya'nın (21) kullandığı 59 LV 393 plakalı otomobilin arkasına halatla bağladı. Özcan Karakaya'nın üzerinde bindiği ATV, otomobille çekilirken, halat aracın lastiğine dolanıp koptu. Kopmanın şiddetiyle devrilen ATV'den düşerek başını asfalta çarpan Özcan Karakaya, ağır yaralandı. Ayberk Karakaya'nın haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılarak ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.



Kazayı duyan Karakaya'nın yakınları hastane önüne gelerek büyük üzüntü yaşadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.