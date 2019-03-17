Hakurk'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. 2 askerin şehit olduğu, 8 askerin yaralandığı operasyonla ilgili bugün Genelkurmay Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye çıktığı bildirildi. Açıklamada ayrıca teröristlere ait çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği ifade edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. 2 askerin şehit olduğu, 8 askerin yaralandığı operasyonla ilgili bugün Genelkurmay Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye çıktığı bildirildi. Açıklamada ayrıca teröristlere ait çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği ifade edildi.