​Hakurk'ta çatışma: 1 asker şehit (2)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekâtı kapsamında Irak kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit, 5'i hafif 6 askerin yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Pençe-2 Harekâtı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak kuzeyinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5'i hafif olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgedeki operasyonlara hava destekli olarak aralıksız devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."



