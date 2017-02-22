Haklarında yakalama emri bulunan 42 kişi gözaltına alındı

SAMSUN'da Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 42 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde aranan kişilerin yakalanmasında etkinliğin artırılması ve adalete teslim edilmesini sağlamak amacıyla bu sabah yurt genelinde operasyonlar yapıldı. Operasyon kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler haklarında yakalama emri bulunan aranan kişilerin yakalanması için bu sabah 135 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. 97 ekip halinde 247 polisin katıldığı operasyonda çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan ve içlerinde kadınların da bulunduğu 42 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



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