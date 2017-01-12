Hakkâri'de PKK terör örgütüne ait çok sayıda silah mühimmatı bulundu

ANKARA,() - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkâri'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların ağır hava koşullarına rağmen aralıklarla devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, keşif ve devriye görevleri sırasında terör örgütüne ait çok sayıda roketatar ve makinalı tüfek mühimmatı bulunduğu belirtildi. TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Hakkâri ve çevresindeki arazilerde BTÖ mensubu teröristlere yönelik operasyonlar devam etmektedir. Hava şartlarının çok ağır olduğu bölgede, operasyonlar belli aralıklarla arama/tarama şeklinde de icra edilmekte ve bu kapsamda teröristler tarafından araziye, daha sonra kullanılmak üzere saklanmış olan silah ve mühimmatlar ele geçirilmektedir. Bu faaliyetler esnasında teknolojinin sağladığı imkânlardan da faydalanılmaktadır.

Hakkâri 3'üncü Piyade Tümeni 7'nci Hudut Alayı Komutanlığı kuruluşundaki DAĞLICA Tabur Komutanlığı tarafından istihbarata dayalı icra edilen keşif ve devriye faaliyetleri sonucunda Dağlıca Bazı deresi bölgesinde kayaların arasına saklanmış halde 6 adet RPG-7 mühimmatı ve 6 sevk fişeği ile 636 BİKSİ Makinalı Tüfek mühimmatı bulunmuştur.'