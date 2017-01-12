Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Soylu'dan FETÖ açıklaması: Henüz daha yüzeyindeyiz, çok derindeler
Soylu'dan çok iddialı FETÖ açıklaması
Ünlü isimlerden kahraman polis Fethi Sekin için duygusal video
Ünlü isimlerden kahraman polis Fethi...
Ünlü Psikolog bıçaklanarak öldürüldü
Ünlü Psikolog bıçaklanarak öldürüldü
Enis Berberboğlu ile Erdem Gül'den flaş açıklama
MİT TIR'ları davasında flaş gelişme...

Hakkâri'de PKK terör örgütüne ait çok sayıda silah mühimmatı bulundu

ANKARA,() - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkâri'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların ağır hava koşullarına rağmen aralıklarla devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, keşif ve devriye görevleri sırasında terör örgütüne...

Hakkâri'de PKK terör örgütüne ait çok sayıda silah mühimmatı bulundu

ANKARA,() - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkâri'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların ağır hava koşullarına rağmen aralıklarla devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, keşif ve devriye görevleri sırasında terör örgütüne ait çok sayıda roketatar ve makinalı tüfek mühimmatı bulunduğu belirtildi. TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Hakkâri ve çevresindeki arazilerde BTÖ mensubu teröristlere yönelik operasyonlar devam etmektedir. Hava şartlarının çok ağır olduğu bölgede, operasyonlar belli aralıklarla arama/tarama şeklinde de icra edilmekte ve bu kapsamda teröristler tarafından araziye, daha sonra kullanılmak üzere saklanmış olan silah ve mühimmatlar ele geçirilmektedir. Bu faaliyetler esnasında teknolojinin sağladığı imkânlardan da faydalanılmaktadır.

Hakkâri 3'üncü Piyade Tümeni 7'nci Hudut Alayı Komutanlığı kuruluşundaki DAĞLICA Tabur Komutanlığı tarafından istihbarata dayalı icra edilen keşif ve devriye faaliyetleri sonucunda Dağlıca Bazı deresi bölgesinde kayaların arasına saklanmış halde 6 adet RPG-7 mühimmatı ve 6 sevk fişeği ile 636 BİKSİ Makinalı Tüfek mühimmatı bulunmuştur.'

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55