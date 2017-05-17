'Hakkınızı helal edin' notu bırakan bekçi intihar etti

MUĞLA Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (MUSKİ) ait Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ndeki su kuyusunda nöbet tutan bekçi 53 yaşındaki Erol Kacur, 'Hakkınızı helal edin' yazılı not bırakıp kendini asarak yaşamına son verdi.

Bodrum'un Turgutreis Mahallesi Bahçelievler Mevkii'ndeki MUSKİ'ye ait su kuyusunda nöbet tutan evli ve iki çocuk babası Erol Kacur, kuyunun borularına kendini çamaşır ipiyle asarak yaşamına son verdi. Kacur'u cesedini bu sabah, nöbeti devir almaya gelen arkadaşı M.K., buldu. İhbar üzerine olay yerine gelerek araştırma yapan jandarmanın bulduğu notta, 'Böyle olmasını istemezdim, ölümümden kimse sorumlu değildir, hakkınızı helal edin' yazdığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili üç işçinin ifadesine başvurdu. Kacur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kacur'un ailesi ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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