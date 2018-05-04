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Hakkında 51 yıl hapis cezası bulunan genç yakalandı

SAMSUN'da 'adam öldürmek' ve 'yaralama' suçlarından hakkında 51 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Selçuk Tuncer (20), polis tarafından yakalandı. Tuncer, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Olay, Yusuf Ziya Yılmaz Otogarı'nda...

Hakkında 51 yıl hapis cezası bulunan genç yakalandı
SAMSUN'da 'adam öldürmek' ve 'yaralama' suçlarından hakkında 51 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Selçuk Tuncer (20), polis tarafından yakalandı. Tuncer, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Olay, Yusuf Ziya Yılmaz Otogarı'nda meydana geldi. Hakkında İstanbul ve Bursa'da 'adam öldürmek' ve 'yaralama' suçlarından hakkında 51 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Selçuk Tuncer, saklanmak için geldiği Samsun'dan gitmek için başkasının kimliği ile otobüs bileti almak isterken Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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