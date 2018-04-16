Hakkında 2 yıl hapis cezası bulunan genç, yakalandı

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Kılıçdede mahallesinde meydana geldi. Hakkında 'yaralama', suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ümir Coşkun, polisin şüphe üzerine dururması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Kılıçdede mahallesinde meydana geldi. Hakkında 'yaralama', suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ümir Coşkun, polisin şüphe üzerine dururması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.