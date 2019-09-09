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Hakkari’de teröristlerden EYP tuzağı: 1 şehit
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan...
GÜVENLİK 09.09.2019, 09:13
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Çukurca'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan askerin, derhal hastaneye sevk edildiği, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Çukurca'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan askerin, derhal hastaneye sevk edildiği, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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