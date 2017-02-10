Hakkari'de 400 polisle 'Huzur ' uygulaması

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - HAKKARİ'de, 400 polisin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Özel Harekat ve Trafik Şube Müdürlüklernde görevli 400 polisle 'Huzur Türkiye-3' uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında işyerlerinde kimlik kontrolleri yapıldı, durdurulan araçlar arandı, evrakları kontrol edildi. Şüpheli kişilerin üstleri arandı, GBT sorguları yapıldı. Ulgulamada herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı.
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