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Hakkari ve Van’da PKK’nın finans kaynağına darbe

HAKKARİ ve Van’da 200 polis ile 17 şüpheli kişiye yönelik 26 adrese operasyon düzenlendi. Eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 6 bin 559 paket gümrük kaçağı sigara ile 458 bin 600 ABD dolaları (2.1 milyon TL)  para ele geçirildi....

Hakkari ve Van’da PKK’nın finans kaynağına darbe
HAKKARİ ve Van’da 200 polis ile 17 şüpheli kişiye yönelik 26 adrese operasyon düzenlendi. Eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 6 bin 559 paket gümrük kaçağı sigara ile 458 bin 600 ABD dolaları (2.1 milyon TL)  para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari ve Van’da 200 polisin katılımıyla 26 ayrı adrese terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonla ilgili Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
''29.06.2018 günü 06:00 da eş zamanlı olarak yapılan planlı, teknik destekli operasyonla şahıslar gözaltına alınmış ve 6 bin 559 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Ayrıca şüphelilere ait bir işyerinde yapılan aramada 458 bin 600 Amerikan doları (2.1 milyon TL) ele geçirilmiş olup konu ile ilgili incelemeler devam etmektedir. Tahkikatları yapılan şüphelilerin Hakkari adliyesine sevk edilmelerinin ardından şüphelilerden bir kısmı serbest kalmış, 4 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 6 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim edilmişlerdir."

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