Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Bahçeli'den, TBMM töreninde çarpıcı açıklamalar
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na baldırıyla ilgili konuştu

Hakkari Valisi Akbıyık, yaralı 2 askeri ziyaret etti

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, dün PKK'lı teröristlerin üs bölgesine taciz ateşinde yaralanan 2 askeri hastanede ziyaret etti Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümlü bölgesindeki Bayrak Tepe üs bölgesine,...

Hakkari Valisi Akbıyık, yaralı 2 askeri ziyaret etti
HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, dün PKK'lı teröristlerin üs bölgesine taciz ateşinde yaralanan 2 askeri hastanede ziyaret etti
Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümlü bölgesindeki Bayrak Tepe üs bölgesine, dün öğle saatlerinde PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı. Açılan ateşte, 2 asker yaralandı. Güvenlik güçleri de teröristlere anında karşılık verdi. Teröristler kaçarken, bölgeye güvenlik güçleri ve kobra helikopterler sevk edildi. Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınarak Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk tedavilerinin ardından da Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Vali Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile yaralı 2 askeri hastanede ziyaret etti. Akbıyık ve beraberindekiler askerlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328