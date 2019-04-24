Hakkari Valisi Akbıyık, yaralı 2 askeri ziyaret etti

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, dün PKK'lı teröristlerin üs bölgesine taciz ateşinde yaralanan 2 askeri hastanede ziyaret etti

Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümlü bölgesindeki Bayrak Tepe üs bölgesine, dün öğle saatlerinde PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı. Açılan ateşte, 2 asker yaralandı. Güvenlik güçleri de teröristlere anında karşılık verdi. Teröristler kaçarken, bölgeye güvenlik güçleri ve kobra helikopterler sevk edildi. Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınarak Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk tedavilerinin ardından da Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Vali Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile yaralı 2 askeri hastanede ziyaret etti. Akbıyık ve beraberindekiler askerlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



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