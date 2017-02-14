Hakkari Valiliği, olası 'kepenk eylemine' karşı önlem aldı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - HAKKARİ Valiliği, Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin 18'inci yıl dönümü nedeniyle, kentte esnafın kepenkleri toplu olarak kapatmasını yasakladığını duyurdu.

Hakkari Valiliği, İmralı Cezaevi'nde ömür boyu hapis cezasına çarptırılan PKK terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 yılında Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin 18'inci yıldönümü nedeniyle gerekli güvenlik önlemi alındığını açıkladı. Halkın huzur ve güven ortamı içinde yaşamalarının devletin asli görev ve sorumluluğu olduğu belirtileh açıklamada şöyle denildi:

"Kamu düzeninin unsurları arasında yer alan güvenlik, esenlik ve genel sağlık ihtiyacının güvence altına alınması önem arz etmektedir. Kamu hizmetlerinin aksamaya mahal vermeksizin, değişen şartlara ve ihtiyaçlara uyumlu bir şekilde tüm vatandaşlarımıza ulaştırılması kamu düzeniyle yakından ilişkilidir. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını temine yönelik piyasa şartlarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınmasının da devletimizin sorumlulukları arasında olduğu açıktır. Kamu hizmetleri ile piyasa şartlarında mal ve hizmet sunumu kamu düzeninden etkilenmektedir. Bu mal ve hizmetlerin aksatılmadan sunulmasının yanı sıra güvenlik, esenlik ve genel sağlık ihtiyaçlarının da güvence altına alınması için devletimizin çabaları yanında vatandaşlarımızın da hukuk kurallarına uygun bir şekilde davranmaları gerekmektedir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da yakalanarak ülkemize getirilişinin yıl dönümü olması münasebetiyle bölücü terör örgütüne müzahir oluşumların huzur, dirlik ve esenliği provokatif ve yasadışı eylemlerle bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunabilecekleri değerlendirilmiştir. Son zamanlarda ilimizde huzur ve güven ortamının sağlanmasında önemli rol oynayan vatandaşlarımızın bölücü terör örgütlerine karşı devletinin yanında yer almış olmasının, bu müzahir oluşumlara fırsat vermeyeceği aşikâr olmakla beraber; kamu düzeninin korunması amacıyla, ilimiz genelinde bulunan işyerlerinin toplu olarak kapatılması yasaklanmıştır. Hakkarili vatandaşlarımızın ve esnafımızın göstermiş oldukları duyarlılığa teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."