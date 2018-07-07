Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Metrobüs kullanan yolcu sayısı geçen yıla göre 4 milyon arttı
Metrobüs kullanan yolcu sayısı geçen...
Erdoğan: Pazartesi günü kabinemizi açıklıyoruz
Yeni kabine Pazartesi günü açıklanıyor
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...

Hakkari merkezli uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

HAKKARİ ve Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişiden 10'u tutuklandı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti'ni önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar...

Hakkari merkezli uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı
HAKKARİ ve Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişiden 10'u tutuklandı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti'ni önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Hakkari kent merkezi ile Yüksekova ilçesi ve Mersin'de operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı veya torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyeri ile üzerlerinde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda içime hazır eroin ve metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325