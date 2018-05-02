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Hakkari kırsalında PKK cephaneliği bulundu

HAKKARİ kırsalında, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda PKK terör örgütünün kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda terör örgütüne ait silah, mühimmat, el bombaları ve yaşam malzemeleri...

Hakkari kırsalında PKK cephaneliği bulundu
HAKKARİ kırsalında, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda PKK terör örgütünün kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda terör örgütüne ait silah, mühimmat, el bombaları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Oğul köyü kırsalında PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, bölgede yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, PKK'nın kullandığı 2 sığınağın tespit edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Sığınaklarda yapılan aramalarda 9 anti-tank roketatar mühimmatı,1 anti-personel roketatar mühimmatı,10  roketatar sevk fişeği, 9 el bombası,1.800 bixi mühimmatı, 750 doçka mühimmatı, 1 doçka namlusu, 2 akü, 500 metre kablo, 3 hilti, 10 hilti ucu, 25 metre havalandırma borusu, 1 aspiratör, 15 ampul, 3 mutfak tüpü, 1000 kilogram pirinç, 4 bin kilogram un, 200 kilogram nohut, 200 kilogram mercimek, 200 kilogram kuru fasulye,100 kilogram tuz ve 60 kilogram çay ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler uzman ekipler tarafından usulüne uygun bir şekilde imha edilmiştir."

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