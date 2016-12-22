Hakkari'deki yol kontrollerinde yakalanan 2 kişi tutuklandı

HAKKARİ' merkez ve Şemdinli ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlarından gözaltına alınna 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hakkari Valiliği, jandarma ve polis ekiplerinin yaptıkları yol konrollerinde gözaltına alınıp daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 kişiyle ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 21.12.2016 günü ilimiz Şemdinli İlçesinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerimizce yapılan yol kontrol faaliyeti esnasında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan arandığı belirtilen 1 kişinin de gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.