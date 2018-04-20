Hakkari'deki terör operasyonunda 5 kişi tutuklandı

HAKKARİ'de polisin eş zamanlı olarak düzenlediği terör operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkari Valiliği, polisin PKK/KCK terör örgütüne yönelik 4 gün önce düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "16.04.2018 günü saat: 06.00 sıralarında İlimiz Merkezde eş zamanlı olarak yürütülen operasyon neticesinde; PKK/KCK bölücü terör örgütüne işbirlikçi ve örgütün kırsal alan kadrosuna katılım sağlama amacıyla faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar 19.04.2018 günü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.