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Hakkari'de yakalanan terörist, kayıp 150 kilo patlayıcının da şüphelisi

HAKKARİ Valiliği, 3 yıl önce Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 39'u polis 7'si sivil 46 kişinin şehit olduğu bombalı terör eylemini gerçekleştiren teröristlerden Mesut Bakar'ın bombalı terör eylemi sonrasında kayıp olan 150...

Hakkari'de yakalanan terörist, kayıp 150 kilo patlayıcının da şüphelisi
HAKKARİ Valiliği, 3 yıl önce Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 39'u polis 7'si sivil 46 kişinin şehit olduğu bombalı terör eylemini gerçekleştiren teröristlerden Mesut Bakar'ın bombalı terör eylemi sonrasında kayıp olan 150 kilogram patlayıcı maddenin de şüphelisi olduğunu açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 11.06.2019 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Bölük Köyü Çatalkaya Mezrasında yapılan operasyonda 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranması bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahsın 10.11.2016 tarihinde Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu yakınında 39'u polis 7'si sivil olmak üzere 46 vatandaşımızın şehit olmasına sebep olan bombalı terör eylemini gerçekleştiren failler arasında bulunduğu ve aynı şahsın bombalı terör eylemi sonrasında kayıp olan 150 kilogram patlayıcı maddenin şüphelisi olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

 

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