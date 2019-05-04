Hakkari'de üs bölgesine saldırıda 3 asker şehit oldu (2)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de terör örgütünün saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan, Piyade Sözleşmeli Erler Ethem Barış ve Servet Akkuş için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşlarımız 4 Mayıs 2019 tarihinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
FOTOĞRAFLI