Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Hakkari'de terörist, patlayıcı döşemek isterken öldü

HAKKARİ, ()-HAKKARİ'nin merkeze bağlı Zap Jandarma Karakolu yakınlarına el yapımı patlayıcı düşemek isteyen 1 PKK'lı terörist patlayıcının inflak etmesi sonucu ölürken, Şemdinli'de ise 1 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu.  TSK'dan...

Hakkari'de terörist, patlayıcı döşemek isterken öldü

HAKKARİ, ()-HAKKARİ'nin merkeze bağlı Zap Jandarma Karakolu yakınlarına el yapımı patlayıcı düşemek isteyen 1 PKK'lı terörist patlayıcının inflak etmesi sonucu ölürken, Şemdinli'de ise 1 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu. 
TSK'dan yapılan bilgilendirmede, Hakkari merkeze bağlı Zap Jandarma Karakolu'nun 1 kilometre yakınındaki Erziki Köprüsü'ne el yapımı patlayıcı döşemeye çalışan 1 terörist, patlayıcının infilakı sonucu silahı ile beraber etkisiz hale geldi. Şemdinli'de ise bölücü terör örgütünden kaçan bir PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu. 
Bu arada, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi arama tarama çalışmaları sırasında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2, Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 3, Bitlis'te 1, Siirt'in Pervari ilçesinde ise 1olmak üzere toplam 7 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246