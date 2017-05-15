Hakkari'de terörist, patlayıcı döşemek isterken öldü

HAKKARİ, ()-HAKKARİ'nin merkeze bağlı Zap Jandarma Karakolu yakınlarına el yapımı patlayıcı düşemek isteyen 1 PKK'lı terörist patlayıcının inflak etmesi sonucu ölürken, Şemdinli'de ise 1 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu.

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, Hakkari merkeze bağlı Zap Jandarma Karakolu'nun 1 kilometre yakınındaki Erziki Köprüsü'ne el yapımı patlayıcı döşemeye çalışan 1 terörist, patlayıcının infilakı sonucu silahı ile beraber etkisiz hale geldi. Şemdinli'de ise bölücü terör örgütünden kaçan bir PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bu arada, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi arama tarama çalışmaları sırasında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2, Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 3, Bitlis'te 1, Siirt'in Pervari ilçesinde ise 1olmak üzere toplam 7 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.