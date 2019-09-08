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Hakkari'de terör operasyonu: 14 gözaltı
HAKKARİ'nin Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde 34 jandarma timiyle düzenlenen terör operasyonunda, 14 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün terör örgütü PKK'ya yönelik Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova...
GÜVENLİK 08.09.2019, 16:17
HAKKARİ'nin Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde 34 jandarma timiyle düzenlenen terör operasyonunda, 14 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün terör örgütü PKK'ya yönelik Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde operasyon düzenlendi. 34 timin katıldığı operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerine baskın yapıldı. Operasyonda, PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım, yataklık ve işbirliği suçundan 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı olduğu belirtildi.
Yüksekova ilçesi Uluyol köyü yolunda yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise menfeze gizlenmiş ey yapımı patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı, jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatılarak imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün terör örgütü PKK'ya yönelik Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde operasyon düzenlendi. 34 timin katıldığı operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerine baskın yapıldı. Operasyonda, PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım, yataklık ve işbirliği suçundan 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı olduğu belirtildi.
Yüksekova ilçesi Uluyol köyü yolunda yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise menfeze gizlenmiş ey yapımı patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı, jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatılarak imha edildi.
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