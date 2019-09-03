Hakkari'de taksilere denetim

HAKKARİ kent merkezinde polis ekipleri taksilere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada taksiler ve sürücüleri tek tek denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesi ekipleri, kent merkezindeki Medeni Sancar Kavşağı'nda taksilere yönelik yol uygulaması yaptı. Vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla yapılan uygulamada taksiler ve sürücüleri denetlendi. Ekipler ayrıca araçlardaki taksimetre, çalışma karnesi ve araç bakımının olup olmadığını denetledi.



