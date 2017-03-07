Hakkari'de sukast hazırlığı yapan 1 PKK'lı yakalandı

HAKKARİ'de PKK/KCK bölücü terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet yürüten ve örgütün üst düzey sorumlusu olan bir kişiden aldığı talimatla bölgede devlet yanlısı kişilere yönelik suikast tarzı eylemler yapmayı planlayan C.K. adlı terörist, polisin yaklaşık 3 ay süren takibi sonucu yakalandı.Hakkari Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu ele geçirilen bölücü terör örgütü yandaşı C.K. ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, polisin PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bölgede devlet yanlısı kişilere yönelik suikast tarzı eylemler yaparak halk ve devlet arasındaki bağları koparmak isteyen C.K.'nın yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemecede tutuklandığı belirtilerek şöyle denildi:"PKK/KCK bölücü terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet yürüten ve örgütün üst düzey sorumlusu olan 1 şahsın ilimiz merkezinde ikamet eden PKK/KCK bölücü terör örgütü yandaşı 1 erkek şahsa vermiş olduğu talimat ve göndermiş olduğu mühimmatlar ile ilimiz merkezinde bulunan devlet yanlısı şahıslara yönelik suikast tarzı eylemler yaptırarak, halk ile devlet arasındaki bağları kopararak ilimiz merkezinde kaos ortamı yaratmak ve Hakkari halkına güçlü olduklarını ispatlamak istediklerine yönelik bilgi edinilmesi üzerine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yaklaşık 3 aydır yapılan yoğun çalışmalar neticesinde bu eylemi yapacak olan şahsın C.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, 22.02.2017 günü ilimiz merkezinde yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın yapılan üst aramasında; 1 adet kısa namlulu tabanca, 1 adet bu tabancaya ait şarjör, 8 adet fişek ve şahsın yapılan ikamet aramasında ise; 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 30 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 2 adet el bombası, 1 adet kroki, 1 adet kroki üzerinde işaretlenmiş açık adresin yazılı olduğu kâğıt ele geçirilmiştir. C.K. isimli şahsın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan işlemlerinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün üst düzey sorumlusu tarafından ilimiz merkezinde bulunan devlet yanlısı şahıslara yönelik eylem talimatları aldığı ve örgütün göndermiş olduğu ve ikametinde yapılan aramalar sonucunda ele geçirilen mühimmatlar ile eylemler yapacağı tespit edilmiştir. Şahıs 03.03.2017 günü sevk edildiği adli makamlarca 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' ve 'Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması Taşınması ve Bulundurulması' suçlarından tutuklanmıştır."Öte yandın Bağlar mahallesindeki bir köprünün altında yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Köprü altında ele geçirilen mühimmatlarla ilgili yapılan açıklamada ise "İlimiz genelinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün güvenlik güçlerimize, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik planlamış olduğu eylemler ile ilgili İlimiz Merkezine mühimmat getirttiği ve bu mühimmatları İlimiz Merkez Bağlar Mahallesi ve Dağgöl Mahallesi arasında kalan köprü üzerine ve dere yatağında gizlendiği şeklinde bilgi edinilmesi üzerine 25.02.2017 günü tespit edilen bölgede yapılan arama ve tarama faaliyetleri neticesinde; 1 adet roketatar, 5adet RPG-7 roket, 6 adet roket sevk fişeği ele geçirilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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