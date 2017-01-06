Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ, () - HAKKARİ'de vatandaşların ihbarı üzerine polisin yaptığı operasyonda, ağaçların arasına bırakılmış poşette silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, ele geçen silah ve mühimmatlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 5 Ocak 2017 günü saat 00.59 sıralarında Hakkari Halife Derviş Mahallesi, Seyhan Caddesinde 1 şahsın elindeki poşeti ağaçların arasına bıraktıktan sonra kaçtığı yönünde ihbar gelmesi üzerine yapılan operasyonda, 2 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 6 adet şarjör ve 192 adet fişek, 1 adet el bombası ele geçirilmiştir" denildi.