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Hakkari'de PKK'ya operasyon

HAKKARİ ve Şırnak, jandarma ile polis ekipleri tarafından Kavaklı Köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik ortak operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, el yapımı patlayıcı düzenekleri, mühimmat, giyim ve yaşam malzemeleri ele...

Hakkari'de PKK'ya operasyon
HAKKARİ ve Şırnak, jandarma ile polis ekipleri tarafından Kavaklı Köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik ortak operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, el yapımı patlayıcı düzenekleri, mühimmat, giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, Hakkari ve Şırnak, jandarma ile polis ekiplerinin Kavaklı Köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonlarda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde patlayıcı düzenekleri, mühimmat, giyim ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:
"İlimiz Merkez Kavaklı Köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 70 zaman ayarlı el yapımı patlayıcı düzeneği, 6 büyük tüp, 20 kilogram gübre, 500 zagros keskin nişancı tüfeğine ait fişek, 2  jeneratör, 3  hilti, 8 hilti ucu, 1 sanayi tipi elektrikli ekmek fırını, 20 battaniye, 180 haki renkli kazak, 50 kilogram tuz, 100 çuval, 100 sabun ve 1 branda ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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