Hakkari'de PKK'ya ait patlayıcı bulundu

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Gündeş köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Çukurca ilçesi Gündeş köyü Gündek Vadisi bölgesinde arama tarama çalışması yapıldı. Arazide yapılan aramalarda 1 elektronik düzeneğe bağlı el telsizi, 11 kilogram kırmızı renkli plastik patlayıcı, 8 kilogram toprak renkli plastik patlayıcı, 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ve 2 piknik tüpü ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikat devam adiyor" denildi.



FOTOĞRAFLI