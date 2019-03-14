Hakkari'de PKK'ya ait 8 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ merkez ve Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait 8 sığınakta silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi. Sığınaklar tahrip edilirken, yol kontrollerinde ise 8 kaçak gözaltına alındı.Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerini deşifre edilmesi için operasyonlarını aralıksız sürdürülüyor. Yüksekova ilçesine bağlı Sarıkaya ve Yediveren köyleri arasındaki kırsal alanda düzenlenen operasyonda, arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK'ya ait 8 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda bulunan silah ve mühimmata el konulurken, sığınaklar ise uzman ekiplerce imha edilerek, kullanılamaz hale getirildi.Bölgede yapılan yol kontrollerinde ise yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen 3'ü İran, 5'i Sierra Leon uyruklu 8 kişi yakalanarak gözatına alındı.HAKKARİ'DE SİLAH VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİÖte yandan Hakkari Merkeze bağlı Oğul Köyü kırsalında düzenlenen operasyonda ise,1 AK-47 kalaşnikof marka silah, 2 şarjör, 1 el bombası, 11 kilo patlayıcı madde, 3 elektrikli fünye, 3 sinyal alıcı cihaz, 100 metre kablo ve 8 büyük pil ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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